Никол Пашинян на встрече с избранными депутатами ГД

И. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян встречается с депутатами, избранными по списку партии “Гражданский договор”.

Как сообщает «Арменпресс», встреча проходит в офисе ГД.

До встречи депутат Грачья Акопян заявил журналистам, что повестка ему не известна. Он не исключил, что будет и обсуждение пограничной ситуации.

Первое заседание Национального собрания 8 созыва состоится 2 августа.