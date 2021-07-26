Никол Пашинян на встрече с избранными депутатами ГД
16:22, 26 Июль, 2021
И. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян встречается с депутатами, избранными по списку партии “Гражданский договор”.
Как сообщает «Арменпресс», встреча проходит в офисе ГД.
До встречи депутат Грачья Акопян заявил журналистам, что повестка ему не известна. Он не исключил, что будет и обсуждение пограничной ситуации.
Первое заседание Национального собрания 8 созыва состоится 2 августа.
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