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Начальник Генштаба ВС Армении принял военного атташе Болгарии в РА

Начальник Генштаба ВС Армении принял военного атташе Болгарии в РА

24 июля начальник Генерального штаба ВС РА генерал-лейтенант Артак Давтян принял военного атташе посольства Республики Болгария в Республике Армения подполковника Янчо Комитова.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ  Министерства обороны Республики Армения, Артак Давтян поблагодарил военного атташе за эффективную работу и  вклад в углубление двустороннего военного сотрудничества  в  период его миссии в Республике Армения в течение последних четырех лет,   и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.


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