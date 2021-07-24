Начальник Генштаба ВС Армении принял военного атташе Болгарии в РА

24 июля начальник Генерального штаба ВС РА генерал-лейтенант Артак Давтян принял военного атташе посольства Республики Болгария в Республике Армения подполковника Янчо Комитова.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны Республики Армения, Артак Давтян поблагодарил военного атташе за эффективную работу и вклад в углубление двустороннего военного сотрудничества в период его миссии в Республике Армения в течение последних четырех лет, и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.