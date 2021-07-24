ЮНЕСКО требует от Турции отчета о состоянии церкви Святой Софии, превращенной в мечеть

ЮНЕСКО потребовала от Турции представить отчет о состоянии Святой Софии, превращенной в мечеть в Стамбуле, в феврале 2022 года.

Как сообщает Арменпресс, об этом сообщает Agence France-Presse.

По данным France Press, Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО «выразил озабоченность по поводу статуса памятника византийской эпохи» и попросил Турцию предоставить «обновленный отчет о состоянии сооружения» к 1 февраля 2022 года.

10 июля 2020 года президент Турции Тайип Эрдоган подписал указ, согласно которому в соборе Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле возобновились мусульманские службы. Многие христианские церкви, а также ЮНЕСКО, выразили обеспокоенность решением турецкого руководства.