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ЮНЕСКО требует от Турции отчета о состоянии церкви Святой Софии, превращенной в мечеть

ЮНЕСКО требует от Турции отчета о состоянии церкви Святой Софии, превращенной в мечеть

ЮНЕСКО потребовала от Турции представить отчет о состоянии Святой Софии, превращенной в мечеть в Стамбуле, в феврале 2022 года. 

Как сообщает Арменпресс, об этом сообщает Agence France-Presse.

По данным  France Press, Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО «выразил озабоченность по поводу статуса памятника византийской эпохи» и попросил Турцию предоставить «обновленный отчет о состоянии сооружения» к 1 февраля 2022 года. 

10 июля 2020 года президент Турции Тайип Эрдоган подписал указ, согласно которому в соборе Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле возобновились мусульманские службы. Многие христианские церкви, а также  ЮНЕСКО, выразили обеспокоенность решением турецкого руководства.

 


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