Иран призывает Армению и Азербайджан к сдержанности

Иран призывает срочно восстановить мир на Южном Кавказе.

Как передает Арменпресс со ссылкой на иранское агентство IRNA, об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, комментируя недавнее обострение напряженности на армяно-азербайджанской границе.

Он выразил сожаление по поводу гибели и ранения военнослужащих с обеих сторон, подчеркнув важность сохранения сдержанности между Арменией и Азербайджаном и необходимость урегулирования пограничного спора между двумя странами.

Хатибзаде также выразил готовность Исламской Республики Иран к достижению прочного мира на Южном Кавказе.