В Карвачаре азербайджанский солдат жестоко избивает сослуживца: эксклюзивные кадры

В расположение Арменпресс поступил снятый 23 июля в приграничном районе Карвачар эксклюзивный видеоролик, на котором видно, как один азербайджанский солдат жестоко избивает другого.

Ранее минобороны Азербайджана сообщило, что азербайджанский военнослужащий якобы был убит в результате выстрела с армянской стороны в приграничном районе Карвачар, однако Минобороны Армении сообщило, что вооруженные силы Азербайджана 23 июля, в районе 17:00 часов, открыли огонь по армянским позициям, расположенным на участке Гегаркуника армяно-азербайджанской границы.

Этому предшествовала перестрелка на азербайджанских боевых пунктах, что может быть связано с инцидентом межличностного характера между азербайджанскими военными.

Отметим, что на видео представлен тот же пограничный пункт, где произошла перестрелка.