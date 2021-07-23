Президент Азербайджана, по сути, признает факт нахождения азербайджанских войск на территории Армении: МИД

В своем интервью, президент Азербайджана, по сути, признает факт нахождения азербайджанских войск на территории Республики Армения, оправдывая это утверждением «Зангезур - земля наших предков». Это не что иное, как грубейшее нарушение международного права, поскольку ни одна международная норма или принцип не допускает попытки оккупации территории соседнего государства под предлогом подобного исторического, в данном случае искаженного «оправдания». Об этом говорится в ответе департамента СМИ и общественной дипломатии МИД на вопрос информационного агентства Арменпресс.

Вопрос: В интервью азербайджанскому государственному телеканалу “AzTV” президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал очередные заявления, содержащие территориальные претензии в отношении Республики Армения. Как Вы прокомментируете эти заявления?

Ответ: В своем интервью президент Азербайджана сделал ряд комментариев, но мы коснемся только тех, которые наглядно показывают подходы руководства Азербайджана к использованию силы в качестве инструмента региональной политики.

Во-первых, в упомянутом интервью, президент Азербайджана, по сути, признает факт нахождения азербайджанских войск на территории Республики Армения, оправдывая это утверждением «Зангезур - земля наших предков». Это не что иное, как грубейшее нарушение международного права, поскольку ни одна международная норма или принцип не допускает попытки оккупации территории соседнего государства под предлогом подобного исторического, в данном случае искаженного «оправдания».

Следует отметить, что эти провокационные действия сопровождаются распространением формулировки так называемого “зангезурского коридора”, что полностью противоречит трехсторонним совместным заявлениям от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, которые содержат положение о разблокировке экономических и транспортных коммуникаций в регионе. Азербайджанская сторона, понимая необоснованность своих требований, нарушающих международное право, пытается представить в качестве аргумента свою готовность решить проблему силой.

Во-вторых, президент Азербайджана четко указывает, что развязанная против Арцаха война была направлена на то, чтобы стереть Нагорный Карабах с карты региона и лишить народ Арцаха их родины.

Нагорный Карабах, как территориальная единица, признан в ряде международных документов, к большинству из которых Азербайджан либо присоединился либо дал свое согласие. Пересмотр Азербайджаном своих международных обязательств и применение силы не может привести к исчезновению Нагорного Карабаха с международной арены. Такой подход явно преследует цель нарушения прав человека народа Арцаха, включая право на самоопределение, и территориальной целостности Арцаха.

В-третьих, Азербайджан утверждает, что в послевоенный период сумел навязать свою повестку дня международному сообществу. Мы не отрицаем, что такие попытки были предприняты и предпринимаются Азербайджаном. В основе этих попыток лежит подход снятия нагорно-карабахского конфликта с международной повестки дня посредством нарушения территориальной целостности Армении. Тот факт, что международное сообщество, в лице сопредседательства Минской группы ОБСЕ, стран-сопредседателей и многих других международных акторов, четко заявляет, что нагорно-карабахский конфликт не урегулирован, наилучшим образом показывает, что эти попытки Баку потерпели неудачу.

В-четвертых, Азербайджан продолжает политику усугубления гуманитарных последствий войны, а не их преодоления, что выражается в приостановлении исполнения своих обязательств по обмену военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми гражданскими лицами, а также в сфабрикованном уголовном преследовании в отношении них и в последовательном поощрении армянофобии.

В-пятых, применение силы, угрозы силой не может создать долгосрочный мир и чревато опасностями для всех стран и народов региона.

Армения будет последовательно выступать с позиций реализации права армян Арцаха на самоопределение на территории Арцаха, защиты территориальной целостности Республики Армения, основываясь на международном праве.