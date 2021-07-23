Азербайджанский суд еще 13 армянских военнопленных приговорил к 6 годам лишения свободы

В Азербайджане завершился суд над 13 армянскими военнопленными по делам, возбужденным по сфабрикованным обвинениям. Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на азербайджанские СМИ, Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил 13 армянских военнопленных к 6 годам лишения свободы.

Приговорены Рафик Робертович Карапетян, Гурген Ованнесович Голоян, Грайр Сережаевич Тадевосян, Вагаршак Меружанович Малоян, Сасун Сейранович Егиазарян, Арсен Араикович Варданян, Ваагн Эдикович Бахрикян, Седрак Самвелович Согомонян, Арман Вазгенович Диланян, Манук Ованнесович Мартоян, Мелс Карапетович Амбарданян, Андраник Вазгенович Микаелян и Феликс Аршакович Григорян.

Армянские военнопленные обвиняются в совершении ряда тяжких преступлений: незаконном приобретении оружия и боеприпасов, в незаконной организации вооруженных групп и т.д."

22 июля Бакинский суд по тяжким преступлениям к 6 годам лишения свободы приговорил еще 13 армянских военнопленных.

Азербайджан продолжает не выполнять свои обязательства по трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, в частности, по пункту возвращения всех пленных.

В 9-м пункте подписанного премьер-министром Республики Армения, президентом Азербайджанской Республики и президентом Российской Федерации заявления излагается, что должен быть произведен обмен военнопленными, заложниками и другими захваченными лицами, также и телами погибших, однако до сих пор Азербайджан не выполнил свои обязательства.