Токио-2020: Олимпиада в цифрах и фактах

В Японии, в Токио стартует важнейшее спортивное событие - XXXII летние Олимпийские игры .

Как сообщает «Арменпресс», на XXXII летних Олимпийских играх в Токио США представлены самой большой делегацией, в которой - 613 человек. Самые маленькие делегации, состоящие всего из 2 спортсменов - сборные Бермудских островов, Сомали, Андорры, Лесото и др. Самый молодой участник этих игр - 12-летний Хенд Заза из Сирии, который примет участие в теннисном турнире, а самый взрослый спортсмен - 66-летний австралийский наездник, который выступит в конном спорте.

Олимпийские игры в Токио включают 33 вида спорта, соревнования пройдут в 43 спортзалах, 25 из которых были и до игр, 8 только построены, а 10 - временные.

Всего будет разыграно 339 комплектов медалей, что на 33 больше, чем на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. В отличие от предыдущих игр в эти добавлены карате, серфинг, скалолазание и скейтбординг.

Олимпийский городок, предназначенный для спортсменов и национальных делегаций, расположен на территории в 44 гектара, там одновременно могут проживать более 18 000 человек.

Олимпийские игры в Токио в общей сложности обошлись в $ 15,4 млрд.

Эти Олимпийские игры будут единственными за всю историю Олимпиад, в которых на церемонии открытия не будет зрителей.