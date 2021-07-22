13 армянских военнопленных осуждены в Азербайджане на 6 лет

В Баку завершился судебный процесс над 13 военнопленными-армянами. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тренд, суд по сфабрикованным обвинениям приговорил каждого из них к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима, и они будут депортированы из страны сразу после отбытия наказания.

По сфабрикованным делам осуждены: Ованнисян Айказ Корюнович, Манукян Вараздат Анушаванович, Степанян Давид Степанович, Тосунян Левон Ашотович, Багдасарян Артур Эдуардович, Авакян Сероп Суренович, Арутюнян Вараздат Сережевич, Манукян Жора Ваноевич, Герабян Грайр Грачович, Гаспарян Нарек Агаевич, Курегян Григор Григорович, Геворкян Ашот Артакович и Аграманян Мартин Мушегович.