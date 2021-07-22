Сейран Оганян избран главой парламентской фракции «Армения», Арцвик Минасян - секретарем
18:16, 22 Июль, 2021
Блок «Армения» 21 июля провел заседание парламентской фракции под председательством лидера блока Роберта Кочаряна. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на странице блока в Facebook.
Обсуждены вопросы, связанные с деятельностью блока в парламенте.
На заседании руководителем фракции был избран бывший министр обороны генерал-полковник Сейран Оганян, секретарем - Арцвик Минасян.
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