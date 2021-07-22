ЦИК Армении объявила дату созыва первой сессии избранного Парламента

Первое заседание Национального собрания восьмого созыва состоится 2 августа. Как сообщает «Арменпресс», об этом на внеочередном заседании Центральной избирательной комиссии, после подписания протокола о регистрации депутатов НС и его подписании всеми членами ЦИК, после распределения мандатов заявил председатель Центральной избирательной комиссии Тигран Мукучян.

«День созыва первой сессии избранного на внеочередных выборах 20 июня 2021 года Национального собрания Республики Армения, объявлен в понедельник, 2 августа 2021 года, начало в 10:00», - сообщил председатель ЦИК Тигран Мукучян.

Он напомнил, что согласно закону, в случае проведения внеочередных выборов в Национальное собрание первое заседание созывается во второй понедельник после формирования вновь избранного Национального собрания в 10:00.

Внеочередные парламентские выборы в Армении прошли 20 июня 2021 года. Результаты выборов в Конституционном суде оспорили 4 политические силы: блоки «Айастан», «Честь имею», партии «Зартонк» и «Родина Армении». 17 июля Конституционный суд объявил о своем решении оставить в силе решение Центральной избирательной комиссии РА по итогам внеочередных парламентских выборов, состоявшихся 20 июня 2021 года.