Цены на цветные металлы - 21-07-21

ЛОНДОН, 22 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 21 июля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.27% и составила 2449.00 долларов США, цена на медь выросла на 0.63% и составила 9303.00 долларов США, цена на свинец выросла на 0.93% и составила 2327.00 долларов США, цена на никель снизилась на 1.03% и составила 18386.00 долларов США, цена на олово снизилась на 1.08% и составила 33290.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.41% и составила 2942.50 долларов США, цена на молибден снизилась на 0.82% и составила 39860.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 52500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.