Футболист «Урарту» перешел в «Арарат»
16:31, 21 Июль, 2021
Ереванский футбольный клуб «Арарат» подписал контракт с Исахом Алию.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. Последним клубом нигерийского футболиста был ереванский «Урарту». В прошлом сезоне 21-летний полузащитник провел 16 матчей в составе ереванского клуба и забил один гол.
В течение своей карьеры он играл за ванадзорский «Лори», в котором стал победителем Первой лиги Армении, а также вышел в финал Кубка Армении. Алию играл в испанской «Альмерии», выступая во втором составе команды.
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