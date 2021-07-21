Футболист «Урарту» перешел в «Арарат»

Ереванский футбольный клуб «Арарат» подписал контракт с Исахом Алию.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. Последним клубом нигерийского футболиста был ереванский «Урарту». В прошлом сезоне 21-летний полузащитник провел 16 матчей в составе ереванского клуба и забил один гол.

В течение своей карьеры он играл за ванадзорский «Лори», в котором стал победителем Первой лиги Армении, а также вышел в финал Кубка Армении. Алию играл в испанской «Альмерии», выступая во втором составе команды.