Генеральный секретарь Франкофонии поздравила Никола Пашиняна с победой на выборах

Генеральный секретарь Франкофонии Луиза Мушикивабо поздравила исполняющего обязанности премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна с победой на выборах. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и общественных связей Аппарата премьер-министра.

«Господин премьер-министр!

Голосуя на выборах, состоявшихся 20 июня этого года, большинство армян решили отдать свои голоса возглавляемой Вами политической партии. Мне приятно после окончания рассмотрения исков в Конституционном суде Республики Армения от имени франкоязычной семьи, от моего имени, поздравить Вас с успешным проведением выборов, свободного, надежного и прозрачного процесса.

В течение нескольких месяцев Республика Армения сталкивалась со значительными проблемами, особенно с точки зрения безопасности. В этой связи я хотела бы подтвердить полную солидарность франкоязычной общины, особенно тем армянским семьям, которые ждут возвращения своих родных военнопленных, пропавших без вести, а также останков жертв конфликта.

В этом контексте национальное единство и диалог продолжают играть основополагающую роль. Я не сомневаюсь, что Вы сможете найти способы, средства еще больше объединить армян, чтобы продолжить требовательную динамику реформ, которые Вы предприняли с 2018 года, в частности, демократических реформ.

«Пользуясь случаем, я хочу подтвердить готовность Международной организации франкоязычных стран развивать сотрудничество между нашей организацией и Арменией, особенно в области укрепления верховенства закона и популяризации французского языка», - говорится в поздравлении Луизы Мушикивабо.