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Песков: Россия будет приветствовать посреднические усилия ЕС в переговорах по Карабаху

Песков: Россия будет приветствовать посреднические усилия ЕС в переговорах по Карабаху

Россия готова приветствовать посреднические усилия стран ЕС в переговорах по Нагорному Карабаху, если они поспособствуют имплементации имеющихся договоренностей. Об этом заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Если посреднические усилия несут стабильность, предсказуемость и помогают в имплементации существующих договоренностей, то их можно только приветствовать. В целом работа в этом направлении идет неплохо", - сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать звучащие из стран ЕС заявления о намерениях попасть в трехсторонний формат переговоров по Нагорному Карабаху,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.


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