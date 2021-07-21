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Летние Олимпийские игры 2032 года пройдут в австралийском городе Брисбен

Летние Олимпийские игры 2032 года пройдут в австралийском городе Брисбен

Летние Олимпийские игры 2032 года пройдут в Австралии, в Брисбене.

Как сообщает Арменпресс, это решение было принято на 138-й конференции Международного олимпийского комитета, проходящей в Токио. Брисбен был единственным кандидатом, подавшим в МОК заявку.

Следующие после XXXII летних Олимпийских игр в Токио, игры 2024 года пройдут в Париже, а в 2028 году - в Лос-Анджелесе, США.

 Австралия Олимпийские игры принимала дважды. Мельбурн был столицей Олимпиады в 1956 году, а игры 2000 года проводились в Сиднее.


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