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ЗПЧ Армении представил Натали Луазо преступные действия азербайджанских вооруженных сил

ЗПЧ Армении представил Натали Луазо преступные действия азербайджанских вооруженных сил

Защитник прав человека Республики Армения Арман Татоян принял французского депутата Европарламента, председателя подкомитета по безопасности и обороне Комитета по иностранным делам, руководителя делегации партии La Republique en Marche в Совете Европы Натали Луазо. Об этом Арменпресс сообщили в Офисе Омбудсмена.

Арман Татоян представил Натали Луазо факты нарушения прав приграничных жителей Армении, совершаемых вооруженными силами Азербайджана. В частности доказательства того, что на дорогах между селами Сюникской и Гегаркуникской областей не должно быть азербайджанских солдат, флагов и знаков.

Омбудсмен отметил, что азербайджанские военнослужащие регулярно создают проблемы при сборе урожая, крадут скотину, угрожают жителям и так далее.

Эти преступные действия азербайджанских военнослужащих направлены на лишение граждан Республики Армения права на жизнь, на собственность, права заниматься скотоводством и возможности обеспечивать доход своих семей и других жизненных прав.

В течение встречи Защитник прав человека подробно представил вопрос срочности возвращения армянских заключенных, содержащихся в Азербайджане, отметив, что представление их как «террористов» или «диверсантов» грубо нарушает все международные требования. Он отметил, что все военнослужащие армянской стороны, также и захваченные в плен гражданские лица, должны быть немедленно освобождены и возвращены на родину без каких-либо политических или иных предварительных условий. Власти Азербайджана искусственно затягивают и политизируют этот процесс, грубо нарушая права пленников и их семей, причиняя им страдания и создавая напряженность в обществе.

Защитник также представил военные преступления, совершенные вооруженными силами Азербайджана во время войны в Арцахе, также и после войны в ноябре-декабре 2020 года. Арман Татоян представил и доказательства того, как власти Азербайджана поощряют антиармянство и убийства армян. Одно из подтверждений тому - открытие в Баку так называемого «парка трофеев», связанного с войной.

Собеседники достигли договоренности о сотрудничестве в области Защиты прав человека.


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