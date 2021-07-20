Мы должны идти по пути компромиссных решений: Путин Алиеву

Президент России Владимир Путин поблагодарил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева за компромиссные решения, которые принимаются для урегулирования ситуации на Южном Кавказе.

"Разумеется, одним из самых важных вопросов остается вопрос урегулирования ситуации в регионе. Знаю, что вы уделяете этому, разумеется, очень большое внимание, [придаете] значение", - как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, сказал глава российского государства на встрече с Алиевым, которая прошла во вторник в Москве.

Путин поблагодарил азербайджанского лидера за то, что в этой ситуации "находятся и компромиссные решения". Как отметил президент РФ, такие решения всегда самые сложные.

"Но если мы хотим - а мы все хотим - урегулирования, то мы должны идти по этому пути. До сих пор нам удавалось это делать, за что вас хочу поблагодарить", - резюмировал российский лидер, добавив, что очень рад видеть Алиева.