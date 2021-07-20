Соединенные Штаты обеспокоены инцидентами на армяно-азербайджанской границе, особенно недавними инцидентами в Ерасхе/Садараке. Как сообщает Арменпресс, об этом заявило посольство США в Армении.

«Мы призываем обе стороны быстро и мирным путем ослабить напряженность и возобновить предметные переговоры», - говорится в заявлении посольства.

19 июля пограничная обстановка была напряженной в направлении Нахичевани, села Ерасх. По данным Минобороны Армении, вечером 19 июля, начиная с 18:40, азербайджанские вооруженные силы в течение нескольких часов обстреливали армянские позиции, расположенные на участке Ерасх армяно-азербайджанской границы. Регулярно применялись гранатометы. Выстрелом противника был ранен глава общины Ерасха Радик Огикян.

Утром 20 июля было сообщено, что вооруженные силы Азербайджана продолжают обстрел армянских позиций в Ерасхе, подчеркнуто, что ВС Армении не допустят изменения линии соприкосновения.