Армения примет участие во Всемирной выставке «Дубай Экспо-2020»

В ОАЭ, в Дубае, с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года пройдет выставка «Дубай экспо-2020», не состоявшаяся вследствие ограничений из-за пандемии. Как передает «Арменпресс», Управление информации и связей с общественностью Министерства экономики РА сообщает, что Армения также примет участие во всемирной выставке «Дубай Экспо-2020» и представит свой павильон.

Эта всемирная выставка будет крупнейшей в мире. В ней примут участие 192 страны, что является рекордом для выставок. «Дубай Экспо» проводится раз в 5 лет․Все страны мира в течение 6 месяцев под одной крышей представляют свою привлекательность. Организаторы ожидают около 25 миллионов визитов местных и зарубежных гостей.

Решением премьер-министра РА министр экономики назначен главным координатором организации участия Армении в «Дубай Экспо-2020». В результате переговоров с эмиратской стороной организаторы выставки предоставили пакет содействия и особые условия для участия Армении. По словам организаторов, пакет содействия включает предоставление имущества и услуг, эквивалентных почти 1,5 миллиону долларов США.

Международная выставка «Дубай Экспо-2020» представит культурные, образовательные, научные, экономические ценности и наследие разных стран. Каждая делегация на выставке будет представлена по 11 различным темам. Выставочная площадь будет разделена на 3 зоны, каждая из которых имеет свое название: «Стабильность», «Мобильность» и «Возможности». Армянский павильон разместится в разделе «Возможности».

В течение 11 недель выставки Армения представит миру свои передовых технологии с их потенциалом, инвестиционными возможностями, которые могут предоставить реальные возможности для установления новых деловых отношений и популяризации культурного наследия.

В рамках «Дубай Экспо-2020» будет организована четырехдневная выставка «Сделано в Армении», в которой примут участие армянские компании. Это даст возможность не только представить армянские товары и услуги на мировом рынке, но и установить деловые отношения, найти зарубежных партнеров и инвесторов. В рамках выставки планируется показ армянских продуктов, армянской кухни, а также продажа продуктов в специально отведенных местах.

Концепция участия Армении основана на идее «Этнотек»․ Армения представит миру себя со своими этническими особенностями и технологическими амбициями. По такому же принципу была разработана и концепция павильона. Осматривая павильон, посетители познакомятся с особенностями армянской идентичности, с мировыми фигурами армянского происхождения и с их изобретениями в соответствующих технических и технологических решениях, с цифровыми и интерактивными элементами. В основе всего этого будет научная мысль и технический и производственный потенциал.

Логотип армянского павильона на выставке на первый взгляд напоминает QR-код, как современное средство распространения информации. Ось логотипа - пиксельное изображение символа Древа Жизни, принятого в древнем ковроткачестве и в цветах государственного флага Республики Армения.

Всемирные выставки считаются важными событиями с точки зрения представления экономических, научных, технических и культурных ценностей. Они являются платформой для представления истории страны, культуры, экономики, обмена инновационными идеями и достижениями, а также представления подходов страны к решению глобальных проблем.