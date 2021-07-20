Весь мир должен признать Геноцид армян: депутат СЕ

Натали Луазо, французский депутат Европарламента, председатель подкомитета по безопасности и обороне Комитета по иностранным делам, глава делегации партии «La Republique en Marche» при Совете Европы, которая находится в Ереване, 20 июля посетила Мемориал Цицернакаберд. Об этом «Арменпресс» сообщили в Национальном собрании Республики Армения.

Ее сопровождал руководитель делегации НС Армении в ПАСЕ, председатель постоянной комиссии НС по внешним связям Рубен Рубинян.

Натали Луазо возложила цветы к Вечному огню в память жертв Геноцида армян. Г-жа Луазо сказала, что она очень впечатлена экспозицией музея. По мнению представителя СЕ, весь мир должен знать и помнить о Геноциде армян, чтобы это больше никогда не повторилось. Она также признала важность вопроса международного признания Геноцида армян.

Французский депутат, сделав запись в Книге почетных гостей, отметила: «Весь мир должен признать Геноцид армян, как это сделала Франция» ».