Время в Ереване: 11:07:36,   20 Июль

Мгер Мкртумян освобожден с должности чрезвычайного и полномочного посла Армении в ОАЭ и в Бахрейне

Мгер Мкртумян освобожден с должности чрезвычайного и полномочного посла Армении в ОАЭ и в Бахрейне

Президент Армении Армен Саргсян подписал указ об освобождении Мгера Мкртумяна с должности чрезвычайного и полномочного посла Армении в Объединенных Арабских Эмиратах и в Королевстве Бахрейн.

Об этом «Арменпресс» стало известно с официального сайта президента.

Мгер Мкртумян занимал должность посла в Объединенных Арабских Эмиратах с 25 октября 2018 года.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации