Мгер Мкртумян освобожден с должности чрезвычайного и полномочного посла Армении в ОАЭ и в Бахрейне
13:03, 20 Июль, 2021
Президент Армении Армен Саргсян подписал указ об освобождении Мгера Мкртумяна с должности чрезвычайного и полномочного посла Армении в Объединенных Арабских Эмиратах и в Королевстве Бахрейн.
Об этом «Арменпресс» стало известно с официального сайта президента.
Мгер Мкртумян занимал должность посла в Объединенных Арабских Эмиратах с 25 октября 2018 года.
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