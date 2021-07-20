Мгер Мкртумян освобожден с должности чрезвычайного и полномочного посла Армении в ОАЭ и в Бахрейне

Президент Армении Армен Саргсян подписал указ об освобождении Мгера Мкртумяна с должности чрезвычайного и полномочного посла Армении в Объединенных Арабских Эмиратах и в Королевстве Бахрейн.

Об этом «Арменпресс» стало известно с официального сайта президента.

Мгер Мкртумян занимал должность посла в Объединенных Арабских Эмиратах с 25 октября 2018 года.