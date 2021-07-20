ВС Армении на линии соприкосновения не допустят никаких изменений: МО Республики Армения

Вооруженные силы Азербайджана продолжали обстреливать армянские позиции, расположенные на участке Ерасх армяно-азербайджанской границы, без использования минометов. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство обороны Республики Армения.

«Поздним вечером 19 июля и 20 июля до 02:00, азербайджанские вооруженные силы, без применения минометов, продолжали обстреливать армянские позиции, расположенные на участке Ерасх армяно-азербайджанской границы. В результате интенсивной перестрелки, которая велась в течение нескольких часов, с армянской стороны ранение получил глава общины Ерасх Радик Огикян. Вооруженные силы Республики Армения заявляют, что не допустят изменения линии соприкосновения», - говорится в заявлении Министерства обороны Армении.