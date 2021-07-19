Второй президент Армении, кандидат в премьер-министры от блока “Армения” Роберт Кочарян отказался от депутатского мандата. Как передает Арменпресс, в этой связи Кочарян сделал запись на своей страничке в Facebook:

“Дорогие соотечественники,

Сегодня официальный представитель блока "Армения" Арам Вардеванян представил ЦИК заявление о моем решении об отказе от мандата.

Так сложилось, что я в свое время был депутатом парламента и Арцаха, и Армении, однако в силу характера всегда был человеком исполнительной власти. Убежден, что сейчас правильней будет уступить свое место членам моей команды, каждый из которых, уверен, станет хорошим депутатом.

Этим шагом также выражаю согласие со своими соратниками, которые передали мне то мнение, что после должностей президентов Арцаха и Армении я не должен искушаться депутатским мандатом. В конце концов, за меня голосовали, как за кандидата в премьер-министры от блока.

В то же время, считаю нужным отметить, что мой отказ идти в парламент, не означает, что я выхожу из борьбы. Фракция - это присутствие блока в НС, а я продолжаю оставаться лидером альянса, и каждодневной последовательной работой буду способствовать нашим будущим победам.

Уверен, все будет хорошо”.