И.о. министра ИД Нидерландов проинформировала парламент о работе по возвращению армянских пленных

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Нидерландов Сигрид Каг 16 июля направила в парламент очередное письмо, в котором проинформировала парламент страны о работе по возвращению армянских пленных.

Как передает Арменпресс, врио министра ИД Нидерландов особо отметила, что правительство страны во время встреч на разных уровнях – и в двустороннем, и в многостороннем форматах, продолжает призывать Азербайджан выполнять взятые на себя обязательства по международным соглашениям и в трехстороннем заявлении, заверив, что Нидерланды будут последовательны в своих усилиях, способствуя скорейшему возвращению всех армянских пленных.

Помимо письменного заявления об обязательствах Нидерландов, Сигрид Каг также выступила в тот же день в комитете по иностранным делам парламента во время дебатов, организованных по вопросу Армения-Азербайджан.

Исполняющий обязанности министра ИД Нидерландов также проинформировала парламент, что министры иностранных дел Австрии, Литвы и Румынии, которые в недавно находились в Баку с региональным визитом, подняли вопрос о заключенных от имени ЕС. Сигрид Каг заверила, что Нидерланды всегда выступали за повышение роли ЕС – как в этом вопросе, так и в обсуждениях со странами-членами об увеличении объемов гуманитарной помощи Арцаху.