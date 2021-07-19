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И.о. министра ИД Нидерландов проинформировала парламент о работе по возвращению армянских пленных

И.о. министра ИД Нидерландов проинформировала парламент о работе по возвращению армянских пленных

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Нидерландов Сигрид Каг 16 июля направила в парламент очередное письмо, в котором проинформировала парламент страны  о работе по возвращению армянских пленных.

Как  передает Арменпресс, врио министра ИД Нидерландов особо отметила, что правительство страны во время встреч на разных уровнях – и в двустороннем, и в многостороннем  форматах,  продолжает призывать Азербайджан выполнять взятые на себя обязательства по международным соглашениям и  в трехстороннем заявлении, заверив, что Нидерланды будут последовательны в  своих усилиях, способствуя скорейшему возвращению всех армянских пленных.

Помимо письменного заявления об обязательствах Нидерландов, Сигрид Каг  также выступила в тот же день в комитете по иностранным делам парламента во время дебатов, организованных по вопросу Армения-Азербайджан. 

Исполняющий обязанности министра ИД Нидерландов  также проинформировала парламент, что министры иностранных дел Австрии, Литвы и Румынии, которые в недавно находились в Баку с региональным визитом, подняли вопрос о заключенных от имени ЕС.  Сигрид Каг заверила, что Нидерланды всегда выступали за повышение роли ЕС – как в этом вопросе, так  и в обсуждениях со странами-членами об увеличении объемов гуманитарной помощи Арцаху.

 

 

 

 

 

 

 

 


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