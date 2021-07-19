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Тигран Мукучян выписан из больницы, самочувствие его хорошее

Тигран Мукучян выписан из больницы, самочувствие его хорошее

Председатель Центральной избирательной комиссии Тигран Мукучян выписан из больницы.

Об этом в беседе с  Арменпресс сообщила пресс-секретарь председателя ЦИК Эрмине Арутюнян.

«Мукучян уже выписан из больницы, он дома, выздоравливает, чувствует себя хорошо», - сказала Арутюнян, добавив, что председатель ЦИК вернется к работе через несколько дней, когда поправится.

Председатель Центральной избирательной комиссии Тигран Мукучян 14 июля был доставлен в больницу с симптомами сердечного приступа, ему сделана операция по  стентированию.

 


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