Время в Ереване: 11:07:36,   18 Июль

ВС Азербайджана регулярно открывали огонь по армянским позициям на участке Ерасха

ВС Азербайджана регулярно открывали огонь по армянским позициям на участке Ерасха

Вооруженные силы Азербайджана 17 июля с 13:30 часов регулярно открывали огонь по армянским позициям, расположенным на участке Ерасх армяно-азербайджанской границы. 

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, Армянские военнослужащие прибегли к ответным действиям. По состоянию на 21:00 ситуация в приграничном районе Ерасха относительно стабильна


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации