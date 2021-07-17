ВС Азербайджана регулярно открывали огонь по армянским позициям на участке Ерасха
Вооруженные силы Азербайджана 17 июля с 13:30 часов регулярно открывали огонь по армянским позициям, расположенным на участке Ерасх армяно-азербайджанской границы.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, Армянские военнослужащие прибегли к ответным действиям. По состоянию на 21:00 ситуация в приграничном районе Ерасха относительно стабильна
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