ВС Азербайджана регулярно открывали огонь по армянским позициям на участке Ерасха

Вооруженные силы Азербайджана 17 июля с 13:30 часов регулярно открывали огонь по армянским позициям, расположенным на участке Ерасх армяно-азербайджанской границы.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, Армянские военнослужащие прибегли к ответным действиям. По состоянию на 21:00 ситуация в приграничном районе Ерасха относительно стабильна