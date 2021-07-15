Армен Саргсян поздравил вице-президента ОАЭ, правителя Дубая шейха Мухаммада бин Рашед Аль Мактума

Президент Республики Армения Армен Саргсян по случаю дня рождения направил вице-президенту Объединенных Арабских Эмиратов, премьер-министру, губернатору эмирата Дубай шейху Мохаммеду бен Рашиду Аль Мактуму поздравительное послание. Как передает «Арменпресс», об этом сообщило Управление по связям с общественностью Аппарата президента РА.

Президент Саргсян высоко оценил личный вклад шейха Мухаммада бен Рашида Аль Мактума в укрепление дружеских связей и развитие сотрудничества между Арменией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

«Убежден, что благодаря совместным усилиям, в том числе и новым программам перспективного сотрудничества, отношения между нашими странами, основанные на взаимном доверии, будут и дальше расширяться и углубляться», - говорится в поздравительном послании президента.