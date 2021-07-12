Настроены на продолжение крупных инвестиций в Армению: Эдуардо Эрнекян Николу Пашиняну

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян принял Национального героя Армении, аргентинского предпринимателя армянского происхождения, мецената Эдуардо Эрнекяна.

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Арменпресс

в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в своей приветственной речи, в частности, Никол Пашинян отметил: “ Уважаемый господин Эрнекян, приветствую Вас в Ереване. Рад нашей очередной встрече. Ваш визит, такие встречи всегда важны, потому что Вы являетесь одним из важных инвесторов в Республике Армения, в частности, одним из самых важных инвесторов из диаспоры. Следовательно, Ваши инвестиционные настроения, думаю, предопределяют общий инвестиционный настрой в Республике Армения.

Наша страна прошла через очень тяжелые испытания. Всего несколько дней назад, 20 июня, наше правительство на выборах подтвердило свой мандат под лозунгом “Есть будущее”. И я надеюсь, что Ваша повестка дня и настроение также направлены на восстановление экономического оптимизма нашей страны и веры в будущее. Мы очень ценим здесь Вашу личную роль”.

В свою очередь Эдуардо Эрнекян поздравил Никола Пашиняна с победой партии “Гражданский договор” на выборах и добавил: “Господин премьер-министр, я очень тронут Вашими словами. К сожалению, пандемия внесла изменения в нашу повестку с точки зрения и времени, и пространства, и полетов, но кажется, мы уже преодолеваем ее, и я здесь.

Господин премьер-министр, я не хотел, чтобы прошло много времени, я хотел приехать как можно скорее, поздравить Вас с победой, потому что это очень важно, и мы с самого начала поддерживали Вашу победу.

В Армении мы инвестируем в разные сферы. И мы настроены на продолжение крупных инвестиций в Армению. Сейчас ведем переговоры с одним банком. Мы видим хороший рост в туристическом секторе Армении и, к счастью, скоро мы предложим новые инвестиции в секторе строительства аэропортов. Мой племянник Мартин, который в настоящее время руководит всем этим, очень скоро приедет в Армению, чтобы связаться с тем человеком, которого Вы укажете, и обсудить инвестиционную программу.

Мы должны выразить удовлетворение развитием винодельческого сектора в Армении, который мы смогли спрогнозировать, инвестировать и реформировать. К счастью, сегодня эти вина широко распространены по всей Европе.

Я не хочу отнимать у Вас слишком много времени, господин премьер-министр, я в Вашем распоряжении”.

Никол Пашинян и Эдуардо Эрнекян обсудили программы, реализуемые ЗАО “Международные аэропорты Армении” в Армении. В частности, были затронуты вопросы, связанные с развитием, улучшением инфраструктуры, ремонтом и дальнейшей эксплуатацией переданных компании в концессионное управление аэропортов “Звартноц” в Ереване и “Ширак” в Гюмри.

Собеседники также обменялись мнениями о других бизнес-проектах, реализуемых и планируемых компаниями Эдуардо Эрнекяна в Армении в ближайшее время.