“Новая книга” - 19/21: новые книги от четырех издательств

Информационное агентство «Арменпресс» представляет свой авторский проект “Новая книга”. Каждый понедельник Арменпресс знакомит читателей с новинками армянских издательств. Читатели узнают о новых книгах, встречают уже известные классические произведения и знакомятся с тенденциями современной литературы. На этой неделе Арменпресс выделил четыре примечательных произведения по 4 категориям, изданных разными издательствами в 2021 году, и уже переданных на суд читателей.

Произведение армянского автора

Давид Самвелян: Зеркальное отражение

Повесть Давида Самвеляна «Зеркальное отражение», как и следует из названия, посвящена саморефлексии человека. Однако герой произведения с самого начала не просто смотрит внутрь себя, узнает себя, а как бы копает собственную душу, борясь против своего мира. В конце концов, убегая от своего окружения, семьи, страны, он спешит к желанной свободе. Однако вскоре все изменяется․ Зеркало искажало изображение. Книга выпущена издательством “Edit Print”.

Переводная литература

Майкл Каннингем: Дикий лебедь и другие истории

Сборник Майкла Каннингема “Дикий лебедь и другие истории” вобрал десять работ - элегантных и многослойных постмодернистских текстов, которые в основном представляют собой пересказ архетипических сюжетов известных сказок в совершенно новой, неожиданной интерпретации. Переводчик: Армен Оганян; Редактор: Завен Бояджян; Книгу издал «Антарес».

Детская литература

Дэн Браун: Звериная симфония

Вы готовы к смелым приключениям? Так в путешествие по лесам и морям в сопровождении Маэстро Мыши и его друзей. По пути вы встретите огромного синего кита, быстрого гепарда, красавца-лебедя и маленьких букашек. Они откроют вам свои секреты. По пути вас ожидают сюрпризы, оставленные Маэстро Мышью, пчёлка-непоседа, разбросанные там и сям буквы и даже зашифрованное сообщение.



Дэн Браун, автор бестселлеров «Нью-Йорк таймс», написал свою первую иллюстрированную книгу, в которой вы найдете умные, загадочные, музыкальные и исключительно веселые истории.

Перевод Сергея Саркисяна; Иллюстрации Сьюзен Батори; Книгу издал “Зангак”.

Документальная литература

Михаил Зыгарь: Вся кремлевская рать

В книге представлена современная история России в период правления Владимира Путина с 2000 по 2015 гг. Книга основана на документах, открытых источниках и десятках эксклюзивных интервью. В результате сопоставления фактов, событий, интриг и мнений героев картина внутренней жизни Кремля становится полной, проясняется логика правления Владимира Путина. В книге собраны уникальные, ранее не публиковавшиеся факты, интервью с родными Владимира Путина, что дает возможность раскрыть истинные причины решений, принимаемых Президентом России.

Переводчик: Давид Саркисян; Редактор: Татевик Налбандян; Книгу издал “Newmag”.

Проект “Новая книга” представила Роза Григорян.