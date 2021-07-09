Президент Армен Саркисян принял комиссара Еврокомиссии по вопросам расширения и политики соседства Оливера Вархейи

Президент Республики Армен Саркисян сегодня принял находящегося в Армении в рамках регионального визита Комиссара Европейской Комиссии по вопросам расширения и политики соседства Оливера Вархейи и сопровождающую его делегацию.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, приветствуя визит в Армению возглавляемой Комиссаром делегации, президент Саркисян, в частности, сказал: «Мы высоко ценим наших друзей и ту поддержку, которую мы от них получаем. Особенно сейчас для Армении трудные дни - наша страна пытается выйти из тяжёлого послевоенного состояния. Я настроен оптимистично и думаю, что в конце концов мы сможем решить все проблемы».

Комиссар Европейской Комиссии по вопросам расширения и политики соседства отметил, что цель визита – подчеркнуть важность для Евросоюза отношений и взаимодействия со странами южно-кавказского региона.

Президент Саркисян и высокопоставленный европейский чиновник коснулись создавшейся после войны в регионе ситуации, вышедших на передний план гуманитарных проблем, говорили о возможной помощи со стороны Евросоюза. Оливер Вархейи сказал, что Евросоюз придаёт большое значение стабильности региона и готов помогать установлению долгосрочного и устойчивого мира.

Речь шла об углублении сотрудничества Армения – Евросоюз по разным направлениям и о перспективах развития этого сотрудничества.

Комиссар Европейской Комиссии отметил, что Армении со стороны ЕС предложен крупный экономический и инвестиционный пакет, вокруг которого проведена долгая и серьёзная работа и реализация которого будет хорошей возможностью для экономического и социального восстановления страны, выхода из кризиса более сильной. Он также подчеркнул готовность ЕС помогать преодолению региональных вызовов, экономической интеграции.

Касаясь выделяемого со стороны ЕС Армении крупного инвестиционного пакета, президент Саркисян сказал, что он создаёт хорошие возможности для Армении, однако его эффективность зависит от точной и целевой реализации. Президент особо подчеркнул важность развития направлений, нацеленных в будущее, в частности, реализации проектов с целью стимулирования отраслей новейших технологий и искусственного интеллекта. В этом контексте речь шла также о президентской инициативе АТОМ (Advanced Tomorrow) и возможностях взаимодействия в рамках этого проекта.

Оливер Вархейи отметил, что они готовы работать с Арменией также в вопросах борьбы с коронавирусом, в том числе в плане предоставления вакцин, признания сертификатов вакцинирования и по другим направлениям.