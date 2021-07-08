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Вагаршак Арутюнян обсудил с начальником ГШ ВС РФ пути разрешения ситуации на армяно-азербайджанской границе

Вагаршак Арутюнян обсудил с начальником ГШ ВС РФ пути разрешения ситуации на армяно-азербайджанской границе

И.о. министра обороны Армении Вагаршак Арутюнян 8 июля провел телефонный разговор с начальником генерального штаба вооруженных сил РФ, генералом армии Валерием Герасимовым.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, собеседники обсудили ситуацию в армяно-азербайджанских приграничных зонах Гегаркуникской и Сюникской областей, пути ее разрешения, а также ход миссии, выполняемой российским миротворческим контингентом в Республике Арцах.

Вагаршак Арутюнян и Валерий Герасимов коснулись повестки переговоров с делегацией минобороны РФ, которая должна прибыть в Армению в ближайшие дни для обсуждения двусторонних программ и действий, направленных на углубление армяно-российского военного сотрудничества, а также затронули начатый процесс масштабных реформ в Вооруженных силах Республики Армения.


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