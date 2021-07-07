ЕАБР прогнозирует рост ВВП Армении на 4,2%

Евразийский банк развития актуализировал макроэкономический прогноз на 2021 год и среднесрочную перспективу. Регион операций ЕАБР в первой половине текущего года не остался в стороне от мировых тенденций — деловая активность стремительно восстанавливалась.

Как сообщает Арменпресс, прогнозы ЕАБР по росту ВВП Армении составил 4,2%. Более активное восстановление экономики России — ключевого торгового партнера Армении — придало сильный импульс экспорту этой страны в первой половине года.

В Армении ЕАБР ожидает инфляцию в размере 5,4% на конец года.

По данным банка, инфляция в Беларуси составит 8,7%, в Казахстане - 6,7%, в Кыргызстане - 7,7%, в России - 5% и в Таджикистане - 7,4%.