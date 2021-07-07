В Арцахе подтверждено 4 новых случая заражения COVID-19

В Арцахе 6 июля проведено 71 тестов, в результате которых подтверждено 4 случая заражения COVID-19.

«Арменпресс» передает сообщение Министерства здравоохранения Арцаха, согласно которому на данный момент стационарное лечение от коронавирусной болезни получают 7 пациентов, больные с легкими формами получают амбулаторное лечение в домашних условиях.

В 2021 г. в Арцахе проведено 9 245 тестов на COVID-19, из них 926 оказались с положительным результатом.

Всего в Республике Арцах подтверждено 2 910 случаев заболевания COVID-19. Проведено 27 197 тестов.

Вакцинация от COVID-19 проводится в амбулаторном отделении ЗАО «Республиканский медицинский центр» Министерства здравоохранения Республики Арцах, в медицинском объединении «Аревик» и в районных медицинских учреждениях.