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Ваан Керобян сообщил подробности своего рабочего визита в РФ

Ваан Керобян сообщил подробности своего рабочего визита в РФ

И.о. министра экономики Ваан Керобян во всех подробностях рассказал о своем рабочем визите в Российскую Федерацию. Как передает «Арменпресс», Ваан Керобян на своей странице в социальной сети Facebook сообщил, что 5 июля он встречался с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым.

«В теплой дружеской атмосфере мы обсудили ряд важных вопросов, направленных на углубление армяно-российских торгово-экономических отношений и сотрудничества в области промышленности», - написал Ваан Керобян.

Он сообщил, что в ходе обсуждения были затронуты вопросы активизации деятельности совместной рабочей группы Армении и Свердловской области, созданной в 2020 году, были обсуждены перспективы российских компаний, работающих в свободных экономических зонах Армении, а также возможности участия российских компаний в производстве солнечных батарей в Армении.

Ваан Керобян находился с рабочим визитом в России для участия в 11-й Международной промышленной выставке «Иннопром-2021» и в мероприятиях, проводимых в рамках выставки.


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