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3 политические силы оспорят результаты выборов в КС: блок «Айстан» уже подал заявление

3 политические силы оспорят результаты выборов в КС: блок «Айстан» уже подал заявление

Блок «Айастан» утром 2 июля обратился в Конституционный суд, чтобы оспорить результаты внеочередных парламентских выборов 20 июня. Об этом в беседе с «Арменпресс» заявил представитель блока «Айастан» Арам Вардеванян.

Арам Вардеванян сообщил, что в 15:00 в центральном штабе блока «Айастан» состоится пресс-конференция, на которой будут представлены детали поданного в Конституционный суд заявления.

Блок «Честь имею» также намерен в Конституционном суде оспорить результаты выборов. Представитель блока Сос Акопян сообщил «Арменпресс», что они обратятся в Конституционный суд 2 июля в 17:20.

Партия «Зартонк» тоже ранее заявляла о намерении обжаловать результаты выборов в Конституционном суде. В беседе с «Арменпресс» лидер партии Ара Зограбян сказал, что они обратятся в Конституционный суд 2 июля в 15:00.

27 июня Центральная избирательная комиссия подготовила протокол об итогах досрочных парламентских выборов в Армении, согласно которому партия «Гражданский договор» получила 53,91% голосов, блок «Айастан» - 21,09%, блок «Честь имею» - 5,22%.


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