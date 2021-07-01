Посол Армении вручил копии верительных грамот руководству МИД Украины

Новоназначенный посол Республики Армения в Украине Владимир Карапетян 1 июля встретился с руководством МИД Украины по случаю вручения копий верительных грамот. Как передает Арменпресс, об этом сообщает посольство Армении в Украине.

Сначала посол Карапетян вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины Василю Боднару. После церемониальной части состоялась обстоятельная дискуссия по ряду представляющих общий интерес вопросов, связанных с двусторонними армяно-украинскими отношениями.

Стороны выразили решимость организовать максимально эффективное сотрудничество с целью углубления отношений между двумя странами в условиях актуальной повестки дня.

Затем посол Карапетян встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Приветствуя новоназначенного посла, министр выразил готовность содействовать развитию отношений с Арменией во всех сферах. Министр поздравил с убедительной победой партии «Гражданский договор» на парламентских выборах, выразил уверенность, что Армения продолжит демократические реформы.