Блок «Честь имею» собирается обратиться в Конституционный суд с требованием признать недействительными результаты внеочередных парламентских выборов 20 июня. Об этом в беседе с Арменпресс сообщил пресс-секретарь партии «Родина», представитель блока «Честь имею» Сос Акопян.

«В течение 5 дней после подведения итогов выборов участвующие политические силы могут обратиться в Конституционный суд по поводу оспаривания результатов выборов. Обязательно в установленный срок обратимся в Конституционный суд. В настоящее время идет процесс составления заявления и документирования», - сказал Акопян.

По его словам, будут представлены все зафиксированные ими нарушения, в том числе нарушение дня молчания, использование административного ресурса до начала кампании, а также нарушения, допущенные в ходе кампании.

Три политические силы - Национально-христианская партия «Пробуждение», блоки «Армения» и «Честь имею» подали в ЦИК заявления о признании недействительными результатов досрочных парламентских выборов, которые были отклонены.

Блок «Армения» собирается обратиться в Конституционный суд с таким же требованием.

Внеочередные парламентские выборы прошли 20 июня.