В чемпионате Армении по футболу будет задействована система VAR

На чемпионате Армении по футболу может быть использована система видеоизображений VAR.

Как передает «Арменпресс», об этом на конференции ФФА сообщил президент ФФА Армен Меликбекян.

«Мы начали процесс внедрения системы VAR для видеоизображений, который займет около 8-10 месяцев. Процесс усложняется не только по причине технических возможностей, но и из-за подготовки арбитров. Система поможет лучше проводить чемпионаты», - сказал Армен Меликбекян.

Система видеопомощи для арбитров (VAR) позволяет им принимать решения благодаря повтору видеоизображений спорных моментов матча. В 2018 году она официально была внедрена в футбольные правила международных турниров.