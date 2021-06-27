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Три политические силы обратились в ЦИК с требованием признать выборы недействительными

Три политические силы обратились в ЦИК с требованием признать выборы недействительными

В Центральную избирательную комиссию Армении поступили заявления от блоков «Армения» и «Честь имею», а также национально-христианской партии «Пробуждение» о признании недействительными результатов прошедших 20 июня внеочередных выборов. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии Тигран Мукучян.

По его словам, подавшие заявление политические силы обосновали заявления нарушениями в ходе избирательной кампании, которые касались, в частности, давления на избирателей, призывов к насилию, злоупотребления административным ресурсом.

С окончательными результатами выборов можете ознакомиться по этой ссылке.


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