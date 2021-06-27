ЦИК подвел окончательные итоги голосования на парламентских выборах

Центральная избирательная комиссия составила и подписала протокол результатов внеочередных парламентских выборов в Армении, согласно которому партия «Гражданский договор» получила 53,91% голосов, блок «Армения» - 21,09%, а блок «Честь имею» - 5,22%.

Как сообщает Арменпресс, об этом заявил председатель ЦИК Тигран Мукучян на внеочередном заседании Центральной избирательной комиссии, посвященном подведению предварительных итогов выборов.

Тигран Мукучян представил протокол о предварительных итогах выборов в НС:

«ЦИК фиксирует: общее количество избирателей, включенных в список избирателей - 2 миллиона 591 тысяча 316, общее количество избирателей в дополнительном списке избирателей, составленном на избирательном участке в день голосования, - 1245, общее количество избирателей в списке по переносному ящику для голосования - 2451, общее количество участников электронного голосования - 500, общее количество избирателей - 2 миллиона 595 тысяч 512 человек. Общее количество участников проголосовавших - 1 миллион 281 тысяча 997 человек или 49,39%. Число недействительных избирательных бюллетеней - 4593», - сказал Мукучян.

Затем он представил итоги выборов:

Партия «Справедливая Армения» - 3 914 голосов или 0.31%;

Партия «Армянский национальный конгресс» - 19 691 голосов или 1.54%;

Партия «Гражданский договор» - 688 761 голосов или 53.91%;

Национальная христианская партия «Пробуждение» - 4 619 голосов или 0.36%;

Партия «Свобода» - 1 844 голосов или 0.14 %;

Блок «Честь имею» - 66 650 голосов или 5.22%;

Партия «Единая Родина» - 964 голосов или 0.08%;

Партия «Всеармянская национальная государственность» - 803 голосов или 0.06%;

Партия «Просвещенная Армения» - 15 591 голосов или 1.22%;

Партия «Наш дом - Армения» - 12 149 голосов или 0.95%;

Партия «Республика» - 38 758 голосов или 3.03%;

Партия «Армянская Родина» - 13 130 голосов или 1.03%;

Блок «Свободная Родина» - 4 119 голосов или 0.32%;

Партия «Просвещенная Армения» - 50 444 голосов или 3.95%;

Демократическая партия Армении - 5 020 голосов или 0.39%;

Партия «Национальное консервативное движение 5165» - 15 549 голосов или 1.22%;

Социально-демократическая партия «Решение гражданина» - 3 775 голосов или 0.3%;

Блок «Союз демократов Ширинян-Бабаджанян» - 19 212 голосов или 1.5%;

Партия «Национальная повестка» - 719 голосов или 0.06%;

Партия «Восхождение» - 1 233 голосов или 0.1%;

Партия «Либеральная» - 14 936 голосов или 1.17%;

«Европейская партия Армении» - 2 440 голосов или 0.19%;

Блок «Армения» - 269 481 голосов или 21.09%;

Партия «Национально-демократический полюс» - 18 976 голосов или 1.49%;

Партия «Суверенная Армения» - 3 915 голосов или 0.31%.

Общее количество неточностей - 973. Протокол подписали все члены комиссии.

Внеочередные парламентские выборы в Армении прошли 20 июня.