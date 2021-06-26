В Армении подтверждено 93 новых случая COVID-19

По состоянию на 11:00 26 июня в Армении подтверждено 93 новых случая заболевания коронавирусом, выздоровели 66 граждан, зарегистрирован 1 случай смерти. За один день был проведен 3631 тест. Таким образом, общее количество тестов составило 1 171 097.

Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

Подтверждено 224728 случаев заболевания коронавирусом, из них 216489 - с выздоровлением, 4506 - со смертью. В настоящее время 2636 пациентов проходят курс лечения от коронавирусной болезни.

От коронавирусной инфекции умерло 1097 человек, но смерть наступила из-за другого заболевания.