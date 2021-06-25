Индекс экономической активности в январе-мае текущего года вырос на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, а рост только мая месяца по сравнению с маем прошлого года составил 10,9%. Как передает Арменпресс, об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета Армении.

Объем промышленного производства вырос на 2,3%, а объем строительства - на 14,3%. Торговый оборот вырос на 7,4%, а объем оказанных услуг (без торговли) - на 0,9%.

В январе-мае 2021 года индекс потребительских цен вырос на 5,5%, индекс цен на промышленную продукцию - на 9%. Производство электроэнергии увеличилось на 2%.

В январе-мае текущего года объем внешнеготоргового оборота вырос на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом рост только в мае по сравнению с маем прошлого года составил 35.3%. В январе-мае экспорт из Армении увеличился на 20,8%, а импорт - на 6,7%.

Курс драма к доллару США в январе-мае 2021 года составил 523.87.