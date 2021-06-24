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МО Армении опровергает распространяемую азербайджанскими СМИ информацию об обстреле

МО Армении опровергает распространяемую азербайджанскими СМИ информацию об обстреле

Министерство обороны Армении опровергает распространяемую азербайджанскими СМИ информацию о якобы обстреле армянской стороной азербайджанских позиций. Об этом сообщили  Арменпресс в пресс-службе Минобороны Армении.


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