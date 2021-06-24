Патрульная полиция должна привести новую культуру в Республику Армения: Никол Пашинян

В преддверии предстоящего запуска новой патрульной службы полиции Армении исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян в сопровождении исполняющего обязанности вице-премьера Мгера Григоряна, руководителя аппарата премьер-министра Арсена Торосяна, руководящего состава полиции и министерства юстиции посетил Образовательный комплекс полиции, чтобы подвести итоги учебного процесса будущих сотрудников патрульной полиции, кандидатов в руководство Патрульной службы, ознакомиться с его результатами проделанной работы.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, руководство полиции, а также руководящий состав учебного комплекса представили и.о. премьер-министра условия организации учебного процесса кандидатов в Патрульную службу и проводимую в этом направлении работу, в которую, помимо профессорско-преподавательского состава образовательного комплекса вошли преподаватели и специалисты из США, прошедшие конкурсный отбор.

Приветствуя присутствующих, Никол Пашинян отметил: “Уважаемые сотрудники Патрульной полиции, прежде всего хочу поздравить вас с окончанием обучения и поздравить всех нас, потому что мы вступаем в очень важный этап реформы полиции в Республике Армения.

Совсем скоро в Республике Армения появится новая служба - Патрульная полиция, которая, уверен, своим качеством, стилем работы и эффективностью должна привести новую культуру в Республику Армения и в защиту правопорядка и прав человека в нашей стране.

Благодарю вас за то, что отреагировали на этот процесс реформ, инициированный правительством Республики Армения, и также хочу выразить надежду, что каждый из вас сделал это с чувством миссии и эта миссия будет выполнена в полном объеме и на высоком уровне. Поздравляю”.

Затем в ходе совещания Николу Пашиняну были представлены работы по запуску Патрульной службы и мероприятия, которые необходимо предпринять в ближайшем будущем для обеспечения успешного запуска службы.

В начале совещания и.о. премьер-министра отметил: “Сегодня мы собрались, чтобы обсудить состояние одной из самых важных реформ, которые мы предприняли - внедрение Патрульной полиции, а также обсудить обозначить дальнейшие шаги. Следует отметить, что это очень важная для нас реформа, имеющая очень важное политическое значение.

Это очень важно в плане поднятия охраны и защиты правопорядка в нашей стране на новое качество. Задача не только в том, что мы, как и планировали, на первом этапе завершили реализацию программы в столице Ереване, но и, как и планировалось, продолжили процесс в областях Республики Армения и довели его до логического конца.

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