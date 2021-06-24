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Правительство Армении продлило срок запрет на импорт турецких товаров еще на 6 месяцев

Правительство Армении продлило срок запрет на импорт турецких товаров еще на 6 месяцев

Правительство продлило срок запрета на ввоз в Армению товаров турецкого происхождения еще на 6 месяцев. Как сообщает «Арменпресс», решение об этом было принято на сегодняшнем заседании исполнительной власти.

Согласно обоснованию проекта, запрет на ввоз товаров турецкого происхождения не только накладывает экономические санкции на Турцию, но и с точки зрения безопасности страны прекращается финансирование турецкой государственной казны из армянских источников.

«Следует подчеркнуть, что согласно Договору о Евразийском экономическом союзе государства-члены ЕАЭС могут в одностороннем порядке применять нетарифные меры в торговле с третьими странами в соответствии с порядком, изложенным в Приложении 7 к Договору. Соответственно, временная мера действует в течение 6 месяцев с даты ее введения.

Цель проекта - предотвратить проникновение различных угроз посредством импорта товаров конечного потребления из враждебно настроенной страны», - говорится в обосновании.


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