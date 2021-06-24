Страница фальсификации результатов выборов необратимо закрыта: Никол Пашинян

Оценка местных и международных наблюдателей однозначна, что выборы прошли в соответствии с международными стандартами. Об этом в начале заседания правительства заявил и. о. премьер-министра Никол Пашинян.

«Фактически, мы установили новый стандарт. В 2018 году, когда состоялись досрочные парламентские выборы, международное сообщество их похвалило, в то время был контекст, что результаты выборов всем заранее очевидны, что нынешнему правительству не нужны фальсификации.

Возможные результаты выборов 2021 года не были предсказуемыми, все знали, что проходят самые непредсказуемые в истории Третьей республики выборы. Важно, что мы зарегистрировали нашу политическую волю и систему ценностей, что выражение свободы воли избирателей является для нас краеугольной ценностью», - как сообщает «Арменпресс» заявил Никол Пашинян.

И. о. премьер-министра, говоря о возбужденных уголовных делах по фактам подкупа на выборах, сказал: «Конечно, возбуждены уголовные дела по фактам предвыборных взяток и других проявлений незаконного воздействия на волю избирателей. Уверен, что они должным образом будут рассмотрены, но хочу верить, что страница фальсификации результатов выборов в Армении необратимо закрыта. Самый главный ответ - еще один неоспоримый факт для гражданина Республики Армения, что он является решающим фактором в Республике Армения, он решает судьбу правительства в стране», - подчеркнул Никол Пашинян.