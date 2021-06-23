Меркель оценила встречу Путина и Байдена в Женеве

В Берлине весьма приветствуют состоявшийся разговор президентов России и США, Владимира Путина и Джо Байдена, каналы для диалога должны быть открыты. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель журналистам на совместном пресс-подходе с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Мы, я считаю, нашли весьма объединяющую основу чтобы не только называть геополитические вызовы в мире, но и согласовывать общие действия. Это касается сейчас России, Китая, а также вопроса о том, какие союзы мы можем заключать, в чем заключаются наши интересы. И мы продолжим этот обмен, конечно, также в свете разговора, который состоялся между президентом США Байденом с российским президентом. Я весьма приветствую, что такой разговор состоялся", - заявила Меркель.

"Я считаю, что при всех противоречиях в мире мы должны постоянно сохранять открытыми каналы для диалога, четко называть наши позиции и интересы, и затем смотреть, в чем заключаются пути решения", - добавила она.