Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Армена Саркисяна по случаю дня рождения

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительное послание президенту Армену Саркисяну по случаю дня рождения.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в послании, в частности, говорится:

«Уважаемый Армен Варданович,

Примите искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения.

От души желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности».