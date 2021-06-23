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Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Армена Саркисяна по случаю дня рождения

Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Армена Саркисяна по случаю дня рождения

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительное послание президенту Армену Саркисяну по случаю дня рождения.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в послании, в частности, говорится:

«Уважаемый Армен Варданович,

Примите искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения.

От души желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности». 


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