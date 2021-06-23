Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Армена Саркисяна по случаю дня рождения
18:53, 23 Июнь, 2021
Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительное послание президенту Армену Саркисяну по случаю дня рождения.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в послании, в частности, говорится:
«Уважаемый Армен Варданович,
Примите искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения.
От души желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности».
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен