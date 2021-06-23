Путин и Алиев обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

По инициативе азербайджанской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Кремля, рассмотрены практические аспекты реализации договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Особое внимание уделено активизации работы в трёхстороннем формате по восстановлению экономических связей и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе.

Были обсуждены и другие вопросы.